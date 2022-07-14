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В Омской области на компенсацию содержания паромных переправ потратят 40 млн рублей

Вчера, 22:15
В Омской области назвали юридических лиц и бизнесменов, которым выплатят компенсацию за содержание и ремонт паромных переправ.

В Омской области назвали юридических лиц и бизнесменов, которым выплатят компенсацию за содержание и ремонт паромных переправ.

По словам представителей регионального правительства, общая сумма выделенный средств равна 40 миллионам рублей. Об этом информирует «КП-Омск».

Так АО «ДРСУ 3» и индивидуальный предприниматель Павел Чуманов на содержание трех паромных переправ получат свыше 27 миллионов рублей. Государственному предприятию «Тевризское ДРСУ» предоставят субсидии на сумму 13 миллионов рублей.

В правительстве Омской области пояснили, что организаторы прочих переправ могут подать заявку на участие в новом отборе. Пассажиры имеют возможность пользоваться всеми переправами бесплатно. Большая часть переправ функционирует с 06:00 - 09:00 часов и до 19:00 - 22:00 часов.

#Ольга Земскова
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