В Омской области на компенсацию содержания паромных переправ потратят 40 млн рублей

В Омской области назвали юридических лиц и бизнесменов, которым выплатят компенсацию за содержание и ремонт паромных переправ.
По словам представителей регионального правительства, общая сумма выделенный средств равна 40 миллионам рублей. Об этом информирует «КП-Омск».
Так АО «ДРСУ 3» и индивидуальный предприниматель Павел Чуманов на содержание трех паромных переправ получат свыше 27 миллионов рублей. Государственному предприятию «Тевризское ДРСУ» предоставят субсидии на сумму 13 миллионов рублей.
В правительстве Омской области пояснили, что организаторы прочих переправ могут подать заявку на участие в новом отборе. Пассажиры имеют возможность пользоваться всеми переправами бесплатно. Большая часть переправ функционирует с 06:00 - 09:00 часов и до 19:00 - 22:00 часов.