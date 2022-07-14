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В Омской области чиновницы брали взятки у забойщиков крупного рогатого скота

В Омской области чиновницы брали взятки у забойщиков крупного рогатого скота

Вчера, 16:48
Фото: 1MI
За вознаграждение они выписывали фиктивные сертификаты о надлежащем качестве мяса, которое предприниматель продавал в Казахстане.

В Москаленском районе будут судить двух чиновниц. Обвиняемых подозревают в получении взяток.

Как сообщает Следственный комитет, две работницы Областной станции по борьбе с болезнями животных брали взятки у предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса. За вознаграждение сотрудницы выписывали ему сертификаты о надлежащем качестве мяса, которое он продавал в Казахстане. 

За несколько месяцев чиновницы получили от бизнесмена 45 тысяч рублей. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.

#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Взятка#Чиновники#Мясо#Рынок#Торговля#Любовь Фёдорова
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