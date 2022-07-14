В Омской области чиновницы брали взятки у забойщиков крупного рогатого скота

В Москаленском районе будут судить двух чиновниц. Обвиняемых подозревают в получении взяток.
Как сообщает Следственный комитет, две работницы Областной станции по борьбе с болезнями животных брали взятки у предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса. За вознаграждение сотрудницы выписывали ему сертификаты о надлежащем качестве мяса, которое он продавал в Казахстане.
За несколько месяцев чиновницы получили от бизнесмена 45 тысяч рублей. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.