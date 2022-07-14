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В омском Городском саду начали обустраивать пешеходные дорожки у ТЮЗа

В омском Городском саду начали обустраивать пешеходные дорожки у ТЮЗа

Вчера, 16:17
Фото: пресс-служба администрации Омска
Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

В Омске продолжается благоустройство территории Городского сада и капитальный ремонт здания ТЮЗа. Работы идут в рамках национальных проектов — «Жилье и городская среда» и «Культура».

Благоустройством Городского сада занимается фирма «ЗавГор», строительство было начато в апреле. Реконструкция идет в границах улиц Броз Тито — проспект Карла Маркса —  Короленко — Ленина. Стоимость контракта составляет 17,3 млн рублей. В рамках благоустройства было решено провести ремонт аварийных тепловых сетей, сейчас они готовы на 95%.

«Планируется, что в ближайшие дни будет сделано уплотнение грунта на поверхности участка ремонта. Подрядная организация ООО „ЗавГор“ выполняет работы по устройству покрытий из плитки на проспекте Карла Маркса со стороны улицы Короленко и от центрального входа в здание Дома Союзов», — рассказал заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

Закончить обустройство пешеходной дорожки должны до 1 сентября.

Фото: пресс-служба администрации Омска

Ремонт здания ТЮЗа ведется в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в Министерстве культуры Омской области, на сегодняшний день строители демонтировали старую облицовочную плитку и начали штукатурить фасад. После этого здание утеплят специальным материалом и выложат новой плиткой.

В здании театра — фойе, служебных помещениях и гардеробе  идет черновая отделка. Подрядчик демонтировал витражные окна, их заменят на алюминиевые чтобы сохранять необходимую температуру в здании. В зрительном зале ТЮЗа разобрали старый пожарный занавес — на его месте появится современная конструкция, отвечающая всем требованиям безопасности.

Фото: пресс-служба администрации Омска

Что касается внешнего облика здания театра, на улице в будущем появятся интересные скульптуры. 

«Одним из главных украшений станет Дон Кихот, выполненный нашим известным мастером Александром Капраловым. Скульптура давно полюбилась омичам и стала своего рода символом ТЮЗа. В этом году было решено обновить и ее.  А рядом с Дон Кихотом установят его верного друга Санчо Панса.  После реставрации обновленная компания героев Сервантеса вернется на свое привычное место, чтобы радовать  омичей и гостей нашего города», - рассказал депутат Омского городского Совета Аркадий Лунев.    

Закончить капитальный ремонт ТЮЗа планируется осенью 2023 года. Общая стоимость строительно-монтажных работ и оборудования 576 миллионов рублей.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Благоустройство#Центр Омска
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