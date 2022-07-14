В омском Городском саду начали обустраивать пешеходные дорожки у ТЮЗа

В здании театра — фойе, служебных помещениях и гардеробе идет черновая отделка. Подрядчик демонтировал витражные окна, их заменят на алюминиевые чтобы сохранять необходимую температуру в здании. В зрительном зале ТЮЗа разобрали старый пожарный занавес — на его месте появится современная конструкция, отвечающая всем требованиям безопасности.