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В Омске перенесли популярную остановку из-за ремонта дороги на Левом берегу

В Омске перенесли популярную остановку из-за ремонта дороги на Левом берегу

Вчера, 16:30
Фото: 1MI

В Омске на Левобережье перенесли остановку «Заречная»

Перенос остановки связан с ремонтными работами.

В Омске перенесли остановку транспорта «Заречная», которая находится по направлению в центр города, сообщает Ngs55. Транспорт начал останавливаться почти на 100 метров раньше. В том же направлении сдвинули светофор и пешеходный переход.

Перенос остановки связан с ремонтом на улице Крупской. Участок огородили бетонными блоками, а сам остановочный павильон снесли вчера. Место, где останавливается транспорт, обозначили временной разметкой.

Как стало известно Городу55, это временные меры на период работ по реконструкции. Потом все восстановят и сделают новый павильон.

Обновлено: позже перенос остановки прокомментировали в департаменте строительства.

«Проектной документацией по объекту „Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Лукашевича до улицы Перелета“ предусмотрена реконструкция с переносом существующего светофорного объекта на улицу Лукашевича в районе ООТ „Заречная“. Фактическое местоположение остановки „Заречная“ также будет смещено в сторону реконструируемого светофорного объекта. Условное местоположение остановочной площадки — между старым местоположением светофорного объекта и новым», — сообщили в ведомстве.
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Автобусные остановки
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