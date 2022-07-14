В Омске перенесли популярную остановку из-за ремонта дороги на Левом берегу

В Омске перенесли остановку транспорта «Заречная», которая находится по направлению в центр города, сообщает Ngs55. Транспорт начал останавливаться почти на 100 метров раньше. В том же направлении сдвинули светофор и пешеходный переход.
Перенос остановки связан с ремонтом на улице Крупской. Участок огородили бетонными блоками, а сам остановочный павильон снесли вчера. Место, где останавливается транспорт, обозначили временной разметкой.
Как стало известно Городу55, это временные меры на период работ по реконструкции. Потом все восстановят и сделают новый павильон.
Обновлено: позже перенос остановки прокомментировали в департаменте строительства.
«Проектной документацией по объекту „Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Лукашевича до улицы Перелета“ предусмотрена реконструкция с переносом существующего светофорного объекта на улицу Лукашевича в районе ООТ „Заречная“. Фактическое местоположение остановки „Заречная“ также будет смещено в сторону реконструируемого светофорного объекта. Условное местоположение остановочной площадки — между старым местоположением светофорного объекта и новым», — сообщили в ведомстве.