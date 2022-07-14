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Уехавший в Израиль Макаревич планирует дать несколько концертов в России

Уехавший в Израиль Макаревич планирует дать несколько концертов в России

Сегодня, 13:24
Фото: vk.com/andreymakarevich
Музыкант Андрей Макаревич, покинувший после начала специальной военной операции Украине территорию Российской Федерации и поселившийся в Израиле, собирается дать несколько выступлений в ряде городов России.

Исполнитель запланировал на осень этого года концерты в Уфе, Казани, Волгограде и еще ряде крупных городов, несмотря на язвительные и некорректные высказывания в адрес России и ее жителей. Об этом пишет Pravda.Ru со ссыылкой на «Телепрограмму». 

Отмечается также, что лидер «Машины Времени» не отказывается от выступлений на частных мероприятиях, за каждое из которых получает по три миллиона рублей.

Ранее Макаревич в ответ на вопрос, не рассматривает ли он возможность возвращения на родину, ответил, что может вернуться, только когда Россия опять станет «нормальной».

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