Уехавший в Израиль Макаревич планирует дать несколько концертов в России

Исполнитель запланировал на осень этого года концерты в Уфе, Казани, Волгограде и еще ряде крупных городов, несмотря на язвительные и некорректные высказывания в адрес России и ее жителей. Об этом пишет Pravda.Ru со ссыылкой на «Телепрограмму».