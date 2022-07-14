Уехавший в Израиль Макаревич планирует дать несколько концертов в России

Исполнитель запланировал на осень этого года концерты в Уфе, Казани, Волгограде и еще ряде крупных городов, несмотря на язвительные и некорректные высказывания в адрес России и ее жителей. Об этом пишет Pravda.Ru со ссыылкой на «Телепрограмму».
Отмечается также, что лидер «Машины Времени» не отказывается от выступлений на частных мероприятиях, за каждое из которых получает по три миллиона рублей.
Ранее Макаревич в ответ на вопрос, не рассматривает ли он возможность возвращения на родину, ответил, что может вернуться, только когда Россия опять станет «нормальной».