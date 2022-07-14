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У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге

У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
Рейс выполняла компания Red Wings.

При заходе на посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге у самолета, летевшего из Омска, возникли технические проблемы. Воздушное судно принадлежит базовой омской авиакомпании Red Wings.

О проблемах стало известно из сообщения на экране EWD самолета. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, не выпустились в заданное положение предкрылки. Тем не менее экипаж благополучно справился с посадкой. Добавим, что предкрылки выпускают для того, чтобы уменьшить скорость самолета при посадке. 

Отметим также, что в последнее время участились технические инциденты при полетах. Недавно по пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения. В июне рейс из Омска в Москву пришлось отменить из-за неисправности борта.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Екатеринбург#Самолет#Аэропорт
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