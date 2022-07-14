У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге

О проблемах стало известно из сообщения на экране EWD самолета. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, не выпустились в заданное положение предкрылки. Тем не менее экипаж благополучно справился с посадкой. Добавим, что предкрылки выпускают для того, чтобы уменьшить скорость самолета при посадке.