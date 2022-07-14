Twitter подает в суд на Илона Маска

Миллиардер и основатель SpaceX готовится к суду — иск против него подал Twitter, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Цель иска — заставить Илона Маска приобрести социальную сеть.
Известно, что документы по иску уже направлены в канцелярский суд штата Делавер. Twitter собирается принудить Илона Маска к выполнению взятых им юридических обязательств и предотвратить дальнейшие нарушения. Как отмечается в иске, дело инициировано с целью принуждения миллиардера к завершению процесса слияния при выполнении ряда условий, которые фактически не были выполнены.
Илон Маск отказался приобретать социальную сеть, ссылаясь на наличие у него права на расторжение соглашения о слиянии и на отказ от закрытия сделки. В качестве причины основатель SpaceX указал занижение Twitter показателей по спам-аккаунтам и по ложным аккаунтам. В ответ на это Twitter заявил о намерении обратиться в суд. Представлять интересы компании будет Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).