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Twitter подает в суд на Илона Маска

Twitter подает в суд на Илона Маска

Сегодня, 12:45
Фото: vk.com/elonmusk
Из-за сорванной сделки Twitter подает в суд на Илона Маска.

Миллиардер и основатель SpaceX готовится к суду — иск против него подал Twitter, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Цель иска — заставить Илона Маска приобрести социальную сеть.

Известно, что документы по иску уже направлены в канцелярский суд штата Делавер. Twitter собирается принудить Илона Маска к выполнению взятых им юридических обязательств и предотвратить дальнейшие нарушения. Как отмечается в иске, дело инициировано с целью принуждения миллиардера к завершению процесса слияния при выполнении ряда условий, которые фактически не были выполнены.

Илон Маск отказался приобретать социальную сеть, ссылаясь на наличие у него права на расторжение соглашения о слиянии и на отказ от закрытия сделки. В качестве причины основатель SpaceX указал занижение Twitter показателей по спам-аккаунтам и по ложным аккаунтам. В ответ на это Twitter заявил о намерении обратиться в суд. Представлять интересы компании будет Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).

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