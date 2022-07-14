Twitter подает в суд на Илона Маска

Илон Маск отказался приобретать социальную сеть, ссылаясь на наличие у него права на расторжение соглашения о слиянии и на отказ от закрытия сделки. В качестве причины основатель SpaceX указал занижение Twitter показателей по спам-аккаунтам и по ложным аккаунтам. В ответ на это Twitter заявил о намерении обратиться в суд. Представлять интересы компании будет Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).