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Травмы на полмиллиона. Велосипедист из Омска отсудил крупную компенсацию у водителя

Травмы на полмиллиона. Велосипедист из Омска отсудил крупную компенсацию у водителя

Вчера, 15:20
Фото: 1MI

Омский велосипедист отсудил у водителя авто полмиллиона рублей

Водитель авто нарушил правила дорожного движения, которые привели к тяжелым травмам у велосипедиста.

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о пострадавшем велосипедисте, которому удалось отсудить у автолюбителя 500 тыс рублей за травмы на дороге. 41-летний омич не уступил дорогу велосипедисту и сбил его.

Пострадавший велосипедист оказался в больнице, где долгое время лечился, а затем проходил восстановление. После того как омич пошел на поправку, он подал на водителя в суд. 

Судья признал, что велосипедист получил серьезные травмы, и присудил ему компенсацию в 500 тыс рублей. Следить за исполнением решения суда поручили судебным приставам. 

Однако водитель не захотел добровольно выплачивать компенсацию, и приставам пришлось арестовать его счета. Вдобавок к этому мужчине пришлось выплатить штраф в размере 35 тыс рублей за нерасторопность при выплате компенсации. Отмечается, что сейчас долг погашен в полном объеме. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Компенсация#Ущерб#Вред#Велосипедист#Суд#Приставы#Велосипед
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