Травмы на полмиллиона. Велосипедист из Омска отсудил крупную компенсацию у водителя

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о пострадавшем велосипедисте, которому удалось отсудить у автолюбителя 500 тыс рублей за травмы на дороге. 41-летний омич не уступил дорогу велосипедисту и сбил его.
Пострадавший велосипедист оказался в больнице, где долгое время лечился, а затем проходил восстановление. После того как омич пошел на поправку, он подал на водителя в суд.
Судья признал, что велосипедист получил серьезные травмы, и присудил ему компенсацию в 500 тыс рублей. Следить за исполнением решения суда поручили судебным приставам.
Однако водитель не захотел добровольно выплачивать компенсацию, и приставам пришлось арестовать его счета. Вдобавок к этому мужчине пришлось выплатить штраф в размере 35 тыс рублей за нерасторопность при выплате компенсации. Отмечается, что сейчас долг погашен в полном объеме.