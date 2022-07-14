Стали известны детали драки в Судаке с участием военнослужащих

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной конфликта с участием военнослужащих в Судаке были бытовые разногласия. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале Аксенова. Глава Крыма утверждает, что политической подоплеки под собой конфликт не имеет, и причина заключалась не в символе Z на одежде военнослужащих.
Сергей Аксенов поделился подробностями происшествия после беседы с сотрудниками правоохранительных органов и после получения пояснений от потерпевшего. Глава Крыма рассказал, что в понедельник два контрактника, находящиеся на реабилитации в санатории в Судаке, зашли в бар, где употребляли спиртные напитки. Судя по записям, полученным с камер наблюдения, из бара никто за ними не следил.
Конфликт, по словам Аксенова, завязался в тот момент, когда военнослужащие начали перелезать через забор ведомственного учреждения, чтобы вернуться на территорию. Одному из военнослужащих сделал замечание проходивший мимо мужчина, и после этого конфликт начал разгораться. К нему присоединилось трое других прохожих, один из которых несколько раз ударил военнослужащего в лицо. Контрактник получил повреждения легкой степени тяжести, после чего конфликт сошел на нет, его участники разошлись. Сергей Аксенов подчеркнул, что речь идет об официальных данных.
В своем Telegram-канале глава Крыма отметил, что на военнослужащих не было формы, знаков отличия, символики Z и других элементов, которые могли бы свидетельствовать о роде их деятельности. Кроме того, сами контрактники не позиционировали себя как военнослужащие.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Судаке избили контрактника якобы из-за буквы Z на одежде. Затем он заявил о задержании подозреваемых.