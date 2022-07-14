Стали известны детали драки в Судаке с участием военнослужащих

Конфликт, по словам Аксенова, завязался в тот момент, когда военнослужащие начали перелезать через забор ведомственного учреждения, чтобы вернуться на территорию. Одному из военнослужащих сделал замечание проходивший мимо мужчина, и после этого конфликт начал разгораться. К нему присоединилось трое других прохожих, один из которых несколько раз ударил военнослужащего в лицо. Контрактник получил повреждения легкой степени тяжести, после чего конфликт сошел на нет, его участники разошлись. Сергей Аксенов подчеркнул, что речь идет об официальных данных.