Собственный бизнес: как открыть пункт выдачи Wildberries или Ozon

Менее разноцветной выглядит «тепловая» карта ПВЗ Ozon. Голубым выделены зоны приоритетного открытия точек выдачи (как правило, это целые области на карте, где нет ни одного ПВЗ Ozon), а розовым – так называемые, охранные зоны, где не рекомендуется открытие. Таким образом компания старается следить за тем, чтобы соседние ПВЗ не отбирали друг у друга постоянных клиентов.