Северная Корея намерена развивать дружеские отношения с ДНР и ЛНР

13 июля 2022 года Министерство иностранных дел Северной Кореи направило письма главам ведомств ДНР и ЛНР, в которых государство заявило о признании республик. До КНДР суверенитет Луганской и Донецкой народных республик признала Сирия. В письмах министр иностранных дел Северной Кореи также выразил волю к развитию государственных отношений между странами.