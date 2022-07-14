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Северная Корея намерена развивать дружеские отношения с ДНР и ЛНР

Северная Корея намерена развивать дружеские отношения с ДНР и ЛНР

Вчера, 18:33
Фото: piqsels.com
Северная Корея выразила желание строить дружеские отношения с Донецкой и с Луганской народными республиками.

Государственная политика Северной Кореи в отношении ДНР и ЛНР должна формироваться на основе идеалов мира, суверенитета, дружбы, считают в КНДР. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ЦТАК.

13 июля 2022 года Министерство иностранных дел Северной Кореи направило письма главам ведомств ДНР и ЛНР, в которых государство заявило о признании республик. До КНДР суверенитет Луганской и Донецкой народных республик признала Сирия. В письмах министр иностранных дел Северной Кореи также выразил волю к развитию государственных отношений между странами.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором пригрозил КНДР «жестокой реакцией». Как считает Зеленский, на территории ДНР и ЛНР действуют оккупационные власти. МИД Украины прекратил дипломатические отношения с Северной Кореей, отказался от экономических контактов. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, решение Северной Кореи обусловлено желанием выразить России поддержку в борьбе с США.

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