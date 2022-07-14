Сбил на пешеходном переходе. Омича накажут за травмы 9-летней девочки

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 24 мая 2021 года.
Следователи выяснили, что в этот день мужчина ехал за рулем автомобиля Audi A3. На пешеходном переходе на улице Арнольда Нейбута он сбил 9-летнюю девочку. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.