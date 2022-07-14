Город55
ГлавноеВсе новости
Сбил на пешеходном переходе. Омича накажут за травмы 9-летней девочки

Сбил на пешеходном переходе. Омича накажут за травмы 9-летней девочки

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI

Омич отправится под суд из-за сбитого в ДТП ребенка

Мужчина наехал на ребенка, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Арнольда Нейбута.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 24 мая 2021 года.

Следователи выяснили, что в этот день мужчина ехал за рулем автомобиля Audi A3. На пешеходном переходе на улице Арнольда Нейбута он сбил 9-летнюю девочку. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Прокуратура Омской области
Подпишитесь
В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра
Сегодня, 13:00
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Сегодня, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Вчера, 16:58
У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге
Рейс выполняла компания Red Wings.
Сегодня, 14:28
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Сегодня, 16:59
Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов
Сегодня, 09:03