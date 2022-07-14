РЭО: дополнительно выделено 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье

Его мощность составит 500 тысяч тонн в год. 14 июля состоялось размещение коммерческих облигаций. Ранее РЭО уже выделял средства на строительство данного объекта.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что зимой совместно с руководством Московской области был открыт комплекс ООО «КПО Нева» в Солнечногорске. Ежегодно он сможет принимать на обработку 500 тысяч тонн ТКО и утилизировать 373 тысячи тонн, или 75% от входящего потока. Данные значения выше тех, что указаны в федеральном проекте «Комплексная система обращения с ТКО». Таким образом, комплекс выполнит план 2024 года уже в этом году.
В 2021 году РЭО выделил на строительство объекта в Подмосковье 1,6 миллиарда рублей посредством выкупа облигационного займа. В 2022 году планируется дофинансировать проект еще на 380,4 миллиона рублей через выкуп дополнительного выпуска облигаций. Всего в проект будет инвестировано 8,5 миллиарда рублей. Благодаря РЭО в отрасль привлекается 4,9 миллиарда рублей внебюджетных денег.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что в инвестпроект ППК вложит 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у ООО «КПО Нева». В соответствии с условиями облигационного займа в рамках второго выпуска ценных бумаг срок их обращения составит до 87 месяцев. При этом процентная ставка - 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка РФ). Всего инвестиции составят 8 528 900 000 рублей.
На КПО «Нева» до 75% поступающих ТКО будет уходить на утилизацию: выборка вторичного сырья на переработку - до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт - до 30%, изготовление RDF-топлива - до 25%. Возведение объекта стартовало в марте прошлого года, а в декабре завод был открыт. Из установленного на заводе оборудования 61% - отечественного производства. Оно соответствует высоким международным стандартам, разработано и произведено компанией «Экомашгрупп».