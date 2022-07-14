РЭО: дополнительно выделено 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что зимой совместно с руководством Московской области был открыт комплекс ООО «КПО Нева» в Солнечногорске. Ежегодно он сможет принимать на обработку 500 тысяч тонн ТКО и утилизировать 373 тысячи тонн, или 75% от входящего потока. Данные значения выше тех, что указаны в федеральном проекте «Комплексная система обращения с ТКО». Таким образом, комплекс выполнит план 2024 года уже в этом году.