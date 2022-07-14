Психолог рассказала, что ждет детей самодура

Кроме того, лидер не против обсуждения его идей, и он прислушивается к мнению семьи, объясняя, что она от этого получит — ссылается на эксперта Pravda.Ru. В отличие от самодура, которому все это безразлично. И который хочет, чтобы все просто выполняли его капризы.