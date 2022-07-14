Психолог рассказала, что ждет детей самодура

Психолог видит большую разницу между лидером в семье и самодуром, поскольку для последнего важно только его личное благо. И он исходит только из этого, не считаясь с возможностями и удобством семьи.
Кроме того, лидер не против обсуждения его идей, и он прислушивается к мнению семьи, объясняя, что она от этого получит — ссылается на эксперта Pravda.Ru. В отличие от самодура, которому все это безразлично. И который хочет, чтобы все просто выполняли его капризы.
Он может поменять свое мнение с изменением ситуации на невыгодную для него. Поэтому в общении с ним помогут только манипуляции имеющимся у человека ресурсом, который может не получить самодур.
При этом дети самодура, хотя не обладают потом лидерскими качествам, становятся манипуляторами, чтобы получить нужное им. И даже становятся успешными, но, чаще всего, очень одинокими.