В ОмГТУ — омском политехе — прием документов начался 17 июня. Те, кому нужно сдавать вступительное испытание, должны были подать заявление к 7 июля. Те, кто поступает по результатам ЕГЭ, должны успеть к 25 июля. А омичам, которые не рассчитывают поступить на бюджет, будет время до 9 августа, а на заочную форму обучения — до 25 октября.