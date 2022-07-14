В Омске, как и во всей России, летом абитуриенты могут подать документы в вуз для поступления на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Наиболее востребованным ожидаемо является бакалавриат — в омских вузах на него выделено больше всего бюджетных и внебюджетных мест.
Подать заявления на программы бакалавриата выпускники школ могут в пять вузов на десять направлений. Вуз, где выпускник оставит оригиналы документов, будет приоритетным: здесь его в первую очередь зачислят на бюджетное место, если он пройдет по баллам.
Когда принимают документы в вузах — этот вопрос стоит искать на сайте каждого вуза отдельно. В этом году нет определенного срока подачи заявлений, каждое учреждение выбирает собственный срок подачи документов.
Тем, кто затянут с подачей документов, стоит поторопиться: до конца приема в разных вузах осталось чуть больше 10 дней.
Например, в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского срок подачи документов идет с 20 июня по 25 июля, но на специальности, куда требуются дополнительные вступительные экзамены, стоит подать документы раньше. Приказы о зачислении публикуются в начале августа.
В ОмГТУ — омском политехе — прием документов начался 17 июня. Те, кому нужно сдавать вступительное испытание, должны были подать заявление к 7 июля. Те, кто поступает по результатам ЕГЭ, должны успеть к 25 июля. А омичам, которые не рассчитывают поступить на бюджет, будет время до 9 августа, а на заочную форму обучения — до 25 октября.
В Омском педагогическом университете приемная кампания началась с 1 июня. До 20 июня омичи должны успеть подать заявления при поступлении с проведение вступительных экзаменов, по результатам ЕГЭ поступление продолжится до 25 июля. Зачисление по договорам об оказании платных услуг продлится до конца августа.
В Омском медицинском университете прием документов стартовал 20 июня. На факультеты, где требовалось проведение вступительных испытаний, нужно было подать документы до 11 июля. Последним днем приема документов значится 25 июля, но на коммерческие места прием документов будет идти до 26 августа.
В Омском ГАУ — аграрном университете — прием документов начался с 15 июня. До 28 июля документы могут подать льготники, а до 3 августа — претенденты на бюджетные места. Приказы о зачислении на очную форму и на бюджет опубликуют уже в начале августа, а в конце августа появятся приказы о зачислении на заочное обучение и на коммерческие места.
Приемная кампания в Омском университете путей сообщения — ОмГУПС — началась 15 июня. Поступающим по результатам ЕГЭ необходимо подать заявления до 22 июля, по результатам внутренних вступительных испытания — до 15 июля. В августе появятся приказы о зачислении на основные места.
Самым ранним вузом оказался СибАДИ, где документы от абитуриентов начали принимать еще 1 марта. Последним днем подачи документов значится 24 июля. К 4 августа закончатся вступительные испытания, которые необходимо пройти для поступления. 5 августа вуз опубликует конкурсные списки, и постепенно будут публиковаться приказы о зачислении. Последним днем, когда будут подписаны такие приказы, значится 11 августа.
Точные сроки подачи документов на программы магистратуры следует уточнять в приемной комиссии каждого вуза — сроки могут отличаться от тех, что предписаны для бакалавриата и специалитета.
В конце июля «запрыгнуть в последний вагон» и поступить в вуз в Омске возможно — для этого нужно собрать нужный пакет документов и отдать в университет. Сделать это можно как лично, так и онлайн.