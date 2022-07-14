Отставка главы округа, укус гадюки и «переезд» завода Попова. Омск за день

Новость № 1. В Омске после критики мэра ушел в отставку глава Кировского округа Андрей Горбачев. На этом посту он работал с сентября 2017 года. Официальных причин увольнения пока нет.
Новость № 2. В Омской области гадюка укусила ребенка. Неприятный случай произошел в Муромцевском районе. Змея вцепилась мальчику в руку. Ему понадобилась помощь врачей.
Новость № 3. Омский радиозавод имени Попова официально переехал в Москву. Данные о перерегистрации появились на официальных информационных ресурсах. Также произошли изменения и в руководстве предприятия.