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Отставка главы округа, укус гадюки и «переезд» завода Попова. Омск за день

Отставка главы округа, укус гадюки и «переезд» завода Попова. Омск за день

Вчера, 21:12
Фото: 1MI
Четверг в Омске — версия Города55.

Новость № 1. В Омске после критики мэра ушел в отставку глава Кировского округа Андрей Горбачев. На этом посту он работал с сентября 2017 года. Официальных причин увольнения пока нет. 

В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра
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Новость № 2. В Омской области гадюка укусила ребенка. Неприятный случай произошел в Муромцевском районе. Змея вцепилась мальчику в руку. Ему понадобилась помощь врачей. 

«На ребенке висела змея». В Омской области гадюка атаковала детей
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Новость № 3. Омский радиозавод имени Попова официально переехал в Москву. Данные о перерегистрации появились на официальных информационных ресурсах. Также произошли изменения и в руководстве предприятия.

Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
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