Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву

Согласно данным ЕГРЮЛ, со вчерашнего дня новым местом регистрации завода им. Попова в Москве значится Савеловский муниципальный округ, улица 2-я Хуторская, д. 29, строение 3.
Также произошли изменения и в руководстве предприятия. Вместо Татьяны Ушаковой функции управления заводом передали АО «Управляющая компания «Корпорация Попов Радио». Последней руководит Владимир Компанейщиков.
Напомним, решение о «переезде» омского завода в Москву официально приняли на годовом общем собрании акционеров. Там же утвердили новое название предприятия: «РЕЛЕРО» будет официально именоваться АО «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова».
В минпроме Омской области заявили, что перерегистрация завода в Москву не должна повлиять на объем налоговых отчислений.