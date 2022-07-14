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Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву

Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву

Вчера, 16:47
Фото: скриншот онлайн-карт
Новые данные о перерегистрации внесли в официальные источники.

Согласно данным ЕГРЮЛ, со вчерашнего дня новым местом регистрации завода им. Попова в Москве значится Савеловский муниципальный округ, улица 2-я Хуторская, д. 29, строение 3.

Также произошли изменения и в руководстве предприятия. Вместо Татьяны Ушаковой функции управления заводом передали АО «Управляющая компания «Корпорация Попов Радио». Последней руководит Владимир Компанейщиков.

Напомним, решение о «переезде» омского завода в Москву официально приняли на годовом общем собрании акционеров. Там же утвердили новое название предприятия: «РЕЛЕРО» будет официально именоваться АО «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова». 

В минпроме Омской области заявили, что перерегистрация завода в Москву не должна повлиять на объем налоговых отчислений. 

#Город#Новости#Омская область#Омск#Радиозавод#Владимир Компанейщиков#Москва#Ольга Акамова
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