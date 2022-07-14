Омский производитель окон ПВХ увеличил количество изготавливаемой продукции на 26%

Так, за шесть месяцев участия в нацпроекте предприятие на пилотном потоке увеличило выработку на участке изготовления стеклопакетов — до участия в проекте за час изготавливали 70 стеклопакетов, а с момента преображения — 88. Предприятие сократило время перемещения на 33%, а также время установки в рамы сэндвич и стеклопакетов на 36%. Команда создала эффективные рабочие места по принципам системы 5 °C, сотрудники предприятия прошли обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов», два сотрудника прошли обучение и успешно сертифицировались на внутренних тренеров по шести основным программам бережливого производства.