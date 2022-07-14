Омский производитель окон ПВХ увеличил количество изготавливаемой продукции на 26%

Предприятие специализируется на производстве металлопроката из тонколистовой стали, пластиковых и алюминиевых окон и изделий.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра экономики Омской области Денис Кушнер, эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда, руководящий состав и рабочая группа предприятия.
Напомним, что в декабре 2021 года компания «Омск Сайдинг Инвест» вступила в нацпроект «Производительность труда» с целью оптимизации, внедрения бережливых технологий на участке по производству пластиковых окон, а также тиражирования полученных знаний на других производственных потоках.
Первый заместитель Министра экономики Омской области Денис Кушнер отметил, что предприятие приняло активную позицию в реализации нацпроекта, участвуя в различных программах, которые предлагает Федеральный центр компетенций. Участие руководства и всех сотрудников предприятия помогло достичь определенных результатов.
Сергей Плиско, руководитель проекта со стороны предприятия, обозначил достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года самостоятельной работы в нацпроекте.
Так, за шесть месяцев участия в нацпроекте предприятие на пилотном потоке увеличило выработку на участке изготовления стеклопакетов — до участия в проекте за час изготавливали 70 стеклопакетов, а с момента преображения — 88. Предприятие сократило время перемещения на 33%, а также время установки в рамы сэндвич и стеклопакетов на 36%. Команда создала эффективные рабочие места по принципам системы 5 °C, сотрудники предприятия прошли обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов», два сотрудника прошли обучение и успешно сертифицировались на внутренних тренеров по шести основным программам бережливого производства.
«Проект помог нам выявить наши возможности и скрытые резервы. Сотрудники повысили свои профессиональные компетенции. Не планируем останавливаться на достигнутом — впереди тиражирование полученного опыта на других потоках предприятий: участке металлопрофиля, ковки и технической службы», — подчеркнул Сергей Плиско.
В рамках дня информирования состоялось торжественное награждение активных участников рабочей группы за результативную работу, а также экскурсия по предприятию с целью демонстрации улучшений.
Справочно: Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в РЦК Омской области по телефону: 40-80-09.