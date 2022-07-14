Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов

Что касается крупных городов с самым большим количеством парков, скверов, лесов и садов, то первое место рейтинга досталось следующим городам: Пермь (56%), Краснодар (46%) и Уфа (39%). На четвертой строчке оказался Воронеж (38%), а на пятой - Новосибирск (35%).