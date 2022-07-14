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Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов

Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI

В Омске оказалось меньше всего парков и скверов среди городов-миллионников

Среди городов-миллионников Омск показал неутешительные результаты.

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зеленых» городов России. Его результаты оказались неутешительными: Омск занял последнее место среди городов-миллионников.

Согласно исследованию, в Омске доля парков и скверов составляет всего 20%. Также в топ-5 антирейтинга находится Самара (21%), Санкт-Петербург (24%), Красноярск (25%) и Челябинск (26%).

Что касается крупных городов с самым большим количеством парков, скверов, лесов и садов, то первое место рейтинга досталось следующим городам: Пермь (56%), Краснодар (46%) и Уфа (39%). На четвертой строчке оказался Воронеж (38%), а на пятой - Новосибирск (35%).

Что касается однозначного лидерства среди городов, то на первом месте оказался Сочи, где площадь зеленых насаждений составляет почти 90%. А самое маленькое количество зеленых зон оказалось в Астрахани (5%).

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Озеленение города#Рейтинг
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