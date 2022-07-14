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Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться

Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться

Вчера, 21:59
Фото: 1MI

Магазины Zara могут вернуться в Россию в следующем году

Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.

Компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) собирается вернуться на российский рынок, однако процесс затянется до 2023 года, сообщают «Известия». Аренда площадей в торговых центрах будет продлена до конца года, в ряде случаев — до 1 марта. Во время простоя магазинов арендная плата для них минимальна.

Компания еще не определилась, в каком формате вернется в Россию: либо продаст бизнес местному партнеру (как поступил, например, «Макдоналдс») — в этом случае последует переименование магазинов, либо продаст права на франшизу.

Ранее бренд заявлял о возможности вернуться в Россию уже в июле, чтобы распродать остатки коллекции одежды к осеннему сезону, однако планы сорвались.

Напомним, магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, H& M и другие закрылись на фоне событий на Украине и западных санкций. Магазины House, Reserved, Cropp и Sinsay (польский ритейлер LPP Group) открылись в мае, некоторые из них сменили названия.

В Омске Zara и другие вышеупомянутые бренды располагались в «Меге».

 

#Екатерина Чаплинская#Экономика#Спецоперация#Новости#Магазин
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