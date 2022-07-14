Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться

Компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) собирается вернуться на российский рынок, однако процесс затянется до 2023 года, сообщают «Известия». Аренда площадей в торговых центрах будет продлена до конца года, в ряде случаев — до 1 марта. Во время простоя магазинов арендная плата для них минимальна.
Компания еще не определилась, в каком формате вернется в Россию: либо продаст бизнес местному партнеру (как поступил, например, «Макдоналдс») — в этом случае последует переименование магазинов, либо продаст права на франшизу.
Ранее бренд заявлял о возможности вернуться в Россию уже в июле, чтобы распродать остатки коллекции одежды к осеннему сезону, однако планы сорвались.
Напомним, магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, H& M и другие закрылись на фоне событий на Украине и западных санкций. Магазины House, Reserved, Cropp и Sinsay (польский ритейлер LPP Group) открылись в мае, некоторые из них сменили названия.
В Омске Zara и другие вышеупомянутые бренды располагались в «Меге».