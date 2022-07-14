Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться

Компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) собирается вернуться на российский рынок, однако процесс затянется до 2023 года, сообщают «Известия». Аренда площадей в торговых центрах будет продлена до конца года, в ряде случаев — до 1 марта. Во время простоя магазинов арендная плата для них минимальна.