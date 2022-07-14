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Нужно быть начеку. В Омской области нашли новую партию зараженного мяса

Нужно быть начеку. В Омской области нашли новую партию зараженного мяса

Сегодня, 13:40
Фото: 1MI

Омичей предупредили о мясе, зараженном листериями и кишечной палочкой

Мясо с серьезными нарушениями нашли во время исследований Россельхознадзора.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора сообщили об итогах проверки пищевой продукции и кормов. Из 675 проб 59 оказались некачественными и даже опасными.

Лидером по плохому качеству оказалось мясо: в 30 пробах обнаружились остатки лекарственных средств — окситетрациклина, хлорамфеникола. Вдобавок к этому в некоторых пробах нашли возбудителей листериоза, сальмонеллеза и кишечную палочку.

Еще 11 проб молока и молочной продукции не соответствовали нормам по показателям жирно-кислотного состава, в том числе производитель указал в составе животные жиры вместо растительных.

Также нарушения нашли в 11 образцах для непродуктивных животных. В составе кормов не были указаны некоторые компоненты.

В Россельхознадзоре добавили, что около 300 проб пришлось на продукцию, поставляемую в детские сады и школы. В 6 случаях продукты оказались с нарушениями. Отмечается, что с поставщиками некачественной продукции уже разорвали контракты.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Мясо#Нарушение#Листерии#Проверка#Россельхознадзор
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