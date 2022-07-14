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Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника

Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

В Омской области пропал пожилой грибник на велосипеде

Мужчина уехал в лес рано утром, но домой спустя сутки так и не вернулся.

В пресс-службе омской полиции сообщили о поисках пожилого мужчины, который сутки назад ушел в лес за грибами, но к вечеру так и не вернулся. 79-летний омич уехал из деревни Вперед Омского района накануне, 13 июля, на синем велосипеде.

В полицию о его пропаже заявили в тот же день в 20:30 часов. После этого полицейские начали поисковую операцию с участием местных жителей и волонтеров.

В день пропажи омич был одет в белую рубашку и темные трико. Рост мужчины — около 175 см., седые короткие волосы, худощавого телосложения, носит очки с темными линзами. Фотография пропавшего омича опубликована в сообществе омской полиции.

Любую информацию о местонахождении омича просят сообщать по номеру 102, 79-38-02. 

Обновлено: в пресс-службе омской полиции в четверг, 14 июля, сообщили, что грибника нашли. Он в удовлетворительном состоянии, сейчас мужчина находится под присмотром близких. Омич объяснил, что в лесу ему стало плохо со здоровьем, и потому он не смог сам вернуться домой. 

#Город#Новости#Омская область#Омск#Потерялся#Человек#Пропажа#Грибник#Ольга Акамова
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