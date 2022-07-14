Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника

Обновлено: в пресс-службе омской полиции в четверг, 14 июля, сообщили, что грибника нашли. Он в удовлетворительном состоянии, сейчас мужчина находится под присмотром близких. Омич объяснил, что в лесу ему стало плохо со здоровьем, и потому он не смог сам вернуться домой.