Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника

В пресс-службе омской полиции сообщили о поисках пожилого мужчины, который сутки назад ушел в лес за грибами, но к вечеру так и не вернулся. 79-летний омич уехал из деревни Вперед Омского района накануне, 13 июля, на синем велосипеде.
В полицию о его пропаже заявили в тот же день в 20:30 часов. После этого полицейские начали поисковую операцию с участием местных жителей и волонтеров.
В день пропажи омич был одет в белую рубашку и темные трико. Рост мужчины — около 175 см., седые короткие волосы, худощавого телосложения, носит очки с темными линзами. Фотография пропавшего омича опубликована в сообществе омской полиции.
Любую информацию о местонахождении омича просят сообщать по номеру 102, 79-38-02.
Обновлено: в пресс-службе омской полиции в четверг, 14 июля, сообщили, что грибника нашли. Он в удовлетворительном состоянии, сейчас мужчина находится под присмотром близких. Омич объяснил, что в лесу ему стало плохо со здоровьем, и потому он не смог сам вернуться домой.