Город55
ГлавноеВсе новости
Надвигается страшное. Омичей предупредили о грозе, граде и штормовом ветре

Надвигается страшное. Омичей предупредили о грозе, граде и штормовом ветре

Сегодня, 11:04
Фото: pxhere.com

В Омской области объявили штормовое предупреждение

Омские синоптики сообщили, что сегодня днем в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем, 14 июля, местами по Омской области ожидается гроза, ливень и град. Поднимется штормовой ветер, его порывы составят 17-22 м/с. ГУ МЧС России по Омской области просит жителей соблюдать правила безопасного поведения при такой погоде.

При сильном ветре лучше оставаться дома. В том случае, если все же пришлось выйти на улицу, стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут упасть.

Нельзя стоять под балконами. Дачникам и жителям частных домов стоит как следует закрепить тепличные и другие конструкции, чтобы их не подхватил ветер.

Если во время грозы вы вдруг оказались в водоеме, его нужно срочно покинуть. Дома стоит предотвратить сквозняки, они могут притянуть электрический разряд. Не следует использовать мобильный телефон, а электроприборы стоит отключить.

Во время ливней часто размывает дорогу, а видимость становится хуже. Стоит быть осторожнее за рулем, а парковать автомобиль нужно в гаражах и на закрытых стоянках.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
Подпишитесь
В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра
Сегодня, 13:00
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Сегодня, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Вчера, 16:58
У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге
Рейс выполняла компания Red Wings.
Сегодня, 14:28
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Сегодня, 16:59
Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов
Сегодня, 09:03