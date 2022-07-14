Надвигается страшное. Омичей предупредили о грозе, граде и штормовом ветре

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем, 14 июля, местами по Омской области ожидается гроза, ливень и град. Поднимется штормовой ветер, его порывы составят 17-22 м/с. ГУ МЧС России по Омской области просит жителей соблюдать правила безопасного поведения при такой погоде.
При сильном ветре лучше оставаться дома. В том случае, если все же пришлось выйти на улицу, стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут упасть.
Нельзя стоять под балконами. Дачникам и жителям частных домов стоит как следует закрепить тепличные и другие конструкции, чтобы их не подхватил ветер.
Если во время грозы вы вдруг оказались в водоеме, его нужно срочно покинуть. Дома стоит предотвратить сквозняки, они могут притянуть электрический разряд. Не следует использовать мобильный телефон, а электроприборы стоит отключить.
Во время ливней часто размывает дорогу, а видимость становится хуже. Стоит быть осторожнее за рулем, а парковать автомобиль нужно в гаражах и на закрытых стоянках.