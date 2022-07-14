В этом году лето получилось практически идеальным для любителей тихой охоты — дожди сменяются очень теплой погодой. Горы молодых грибов вырастают в лесах буквально за сутки — только успевай собирать.
Самое популярное направление у горожан, безусловно, Омский район. Чаще всего местные жители отправляются погулять в леса вдоль Пушкинского тракта — в районе деревень Классино, Подгородки, Петровки и Малахово. Здесь можно собрать настоящее грибное ассорти на любой вкус. Растет почти все, что можно найти на территории Омской области: подосиновики, подберезовики, лисички, опята, сыроежки, сухие грузди, коровники, вешенки и даже благородные белые грибы. В районе деревни Малахово неожиданно находят даже маслята, которые обычно появляются позже — ближе к концу лета.
Также богато грибами и Усть-Заостровское лесничество. Здесь часто находят сыроежки, которые одни собиратели не воспринимают всерьез, другие считают, что нет ничего вкуснее этих грибов, жаренных со сметаной.
Главный плюс всех этих лесов — близость к городу. Но это же и главный минус — делить добычу придется еще с десятками искателей грибного счастья. Зато точно не заблудитесь.
Впрочем, настоящие профи тихой охоты в состоянии обнаружить что-то съедобное, вообще никуда не выезжая. Наблюдательные омичи недавно обнаружили целую россыпь сухих груздей в центре города — на косе в районе Зеленого острова. Правда, большая часть грибов оказались червивыми.
В лесу на Дергачева растут шампиньоны и боровики, в парке 30 лет ВЛКСМ — шампиньоны.
Есть омичи, которые умудряются обнаруживать грибные места чуть ли не в черте города. За Чкаловским поселком находят подберезовики, по 10-летию Октября за садами «Фантазия» — коровники. Эти же грибы можно собрать в районе СНТ «Радист».
Грибники, ездившие в любимый лесок в сторону деревни 18 Партсъезд в получасе езды от города, поделились в группе «Грибы и грибники Омска и Омской области» удивительной находкой. Среди других обабков прятался гриб-гигант весом 1.3 кг. Он оказался даже не червивым, одного хватило на сковороду. Горожане рассказывали, что в этом месте так много грибов, что с добычей возвращаются даже те, кто едет туда в первый раз. Впрочем, после такой рекламы туда ринулись потоки жаждущих добычи и красивых грибных фото горожан. Как результат, толпы вытоптали лес за пару дней. Пока там делать нечего.
Леса по Красноярскому тракту недавно горели, поэтому грибов там практически нет. Отправившиеся туда на разведку люди рассказывают, что нашли только один сухой груздь.
Так же грустно выглядят леса в районе Кормиловки и Калачинска — они подчистую съедены гусеницами, грибов пока немного. Такая же картина под деревнями Немировкой в Кормиловском и Старомалиновкой и в лесах вдоль Челябинской трассы, рассказывают отправившиеся туда на разведку люди. Впрочем, другие делятся более оптимистичной информацией. Гусеницы уже окуклились и готовятся стать бабочками, а березы снова начинают обрастать молодыми листочками. Потому сейчас у грибников есть уникальная возможность прогуляться по весеннему лесу в середине июля.
Самые щедрые грибники делятся даже точными координатами, где обнаружили подосиновики. 2746 км по Сыропятскому тракту на электричке, в осиновом лесу направо от ж/д-путей.
В поселке Октябрьском, расположенном примерно в 22 км от города, любители нашли немного подберезовиков. Еще один поселок Омского района прославился летними опятами и найденным там ежом.
Опята есть и возле деревни Калиновки, но добраться туда проблематично из-за размытых дождями дорог.
А вот в Любинском и Азовском районах, которые тоже находятся сравнительно недалеко, пока пусто.
Зато много грибов вдоль трассы Омск — Тюмень от Бегишево до Крутинки. Вдоль лесов по Черлакскому тракту нашлись полянки с подосиновиками. Там же встречаются обабки и грузди.
Возле Тюкалинска — подберезовики, грузди и лисички.
Про направление на поселок Конезавод Марьяновского района мнения расходятся. Одни рассказывают, что ни разу там ничего не находили. Другие утверждают, что несколько лет ездят за грибами только туда. Один из подписчиков рассказал, что недавно нашли там только один гриб, зато гигантский и не червивый.
В районе Крутой Горки по Красноярскому тракту много коровников.
В Саргатском районе находят в основном подберезовики, коровники.
Традиционно много грибов на севере Омской области — в Тевризском и Муромцевском районах. Но там почти наверняка придется собирать белые грибы и маслята вместе с медведями, которые навряд ли захотят делиться дарами леса. В этом году хищника уже заметили в районе деревни Рязаны. А вот за Петровкой в том же Муромцевском районе грибники видели в поле маленькую косулю, луня и кабанов.
«Куча впечатлений и мешок мусора», — делятся итогами поездки грибники.
Не корзинами и ведрами, а целыми машинами собирают сейчас лисички, подосиновики и белые грибы в Колосовском районе. Побывавшие в этом северном районе люди рассказывают, что оказались в грибном раю. И при этом не встретили ни одного конкурента — решившихся ехать так далеко ради тихой охоты мало.
Впрочем, в ближайшие несколько дней ехать за грибами смысла нет. На жаре, которая сейчас стоит, почти все они высохли или зачервивели. Имеет смысл подождать немного после дождей, которые прогнозируют уже на выходные. Тогда в лесах по всей области вырастут новые молодые грибы, и даже не большие специалисты в тихой охоте точно не вернутся домой с пустыми ведрами.
— Грибы лучше собирать ранним утром. Не нагретые солнцем они хранятся дольше, и вы сможете довезти их домой не в виде каши.
— Грибы охотнее растут на освещенных пятачках леса.
— Не стоит держать грибы в герметичной таре, они задохнутся. Лучше всего они чувствуют себя в плетеной корзине.
— Не берите червивые грибы, ими можно отравиться. Вымачивание в соленой воде не помогает, это миф.