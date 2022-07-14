Грибники, ездившие в любимый лесок в сторону деревни 18 Партсъезд в получасе езды от города, поделились в группе «Грибы и грибники Омска и Омской области» удивительной находкой. Среди других обабков прятался гриб-гигант весом 1.3 кг. Он оказался даже не червивым, одного хватило на сковороду. Горожане рассказывали, что в этом месте так много грибов, что с добычей возвращаются даже те, кто едет туда в первый раз. Впрочем, после такой рекламы туда ринулись потоки жаждущих добычи и красивых грибных фото горожан. Как результат, толпы вытоптали лес за пару дней. Пока там делать нечего.