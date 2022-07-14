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«На ребенке висела змея». В Омской области гадюка атаковала детей

«На ребенке висела змея». В Омской области гадюка атаковала детей

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI

В Омской области гадюка укусила ребенка

Пострадавшему ребенку понадобилась помощь медиков в Омске, сейчас с ним все хорошо.

Змеи вновь проявили активность, и на этот раз их заметили в Муромцевском районе Омской области. Теперь змея укусила мальчика в руку. Об инциденте сообщается в паблике «Подслушано в Муромцево».

«Ребенка вчера [во вторник, — прим.ред.] укусила гадюка! Находимся в Окунево, Были в Муромцево, помощь оказали, но рекомендовали ехать в город. На ребенке висела змея», — написала омичка в паблике.

Женщина искала попутчиков, так как с общественным транспортом в Омск возникла проблема. Вместе с сыном ей удалось поехать в областной центр только поздно вечером. Ребенку оказали всю необходимую помощь, сейчас с ним все в порядке.

В последний раз омичи жаловались на змей в мае, когда в регионе бушевали лесные пожары. Змеи начали выходить из лесов в населенные пункты.

#Ольга Акамова#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Змея#Ребенок#Пострадавший
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