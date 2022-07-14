«На ребенке висела змея». В Омской области гадюка атаковала детей

Змеи вновь проявили активность, и на этот раз их заметили в Муромцевском районе Омской области. Теперь змея укусила мальчика в руку. Об инциденте сообщается в паблике «Подслушано в Муромцево».
«Ребенка вчера [во вторник, — прим.ред.] укусила гадюка! Находимся в Окунево, Были в Муромцево, помощь оказали, но рекомендовали ехать в город. На ребенке висела змея», — написала омичка в паблике.
Женщина искала попутчиков, так как с общественным транспортом в Омск возникла проблема. Вместе с сыном ей удалось поехать в областной центр только поздно вечером. Ребенку оказали всю необходимую помощь, сейчас с ним все в порядке.
В последний раз омичи жаловались на змей в мае, когда в регионе бушевали лесные пожары. Змеи начали выходить из лесов в населенные пункты.