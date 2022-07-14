На обновление трех переправ в Омской области выделили 27 млн рублей

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало юрлиц, которые имеют право на возмещение затрат по обслуживанию переправ. На эти цели выделили 27 млн рублей, и деньги поровну разделят на три переправы.
По 9 млн рублей получат АО «ДРСУ 3» и ИП Чуманов Павел Александрович на содержание трех паромных переправ через Иртыш: в поселке Большеречье на автодороге Большеречье — паромная переправа, в селе Бородинка Тевризского района на участке автодороги Нагорно — Аевск — Бородинка, а также в поселках Черлак и Нововаршавка на автодороге Нововаршавка — Черлак.
Вдобавок к этому «Тевризское ДРСУ» получит субсидии на 13 млн рублей за проведенный текущий и капитальный ремонт имущества, используемого на содержание двух паромных переправ через Иртыш в Усть-Ишимском и Тевризском районах. Всего же на обновление переправ потратят порядка 40 млн рублей.
Отмечается, что это не все средства, которые могут потратить на переправы: другие предприниматели могут заявиться на еще один отбор.