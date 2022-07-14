На обновление трех переправ в Омской области выделили 27 млн рублей

По 9 млн рублей получат АО «ДРСУ 3» и ИП Чуманов Павел Александрович на содержание трех паромных переправ через Иртыш: в поселке Большеречье на автодороге Большеречье — паромная переправа, в селе Бородинка Тевризского района на участке автодороги Нагорно — Аевск — Бородинка, а также в поселках Черлак и Нововаршавка на автодороге Нововаршавка — Черлак.