Город55
ГлавноеВсе новости
На обновление трех переправ в Омской области выделили 27 млн рублей

На обновление трех переправ в Омской области выделили 27 млн рублей

Вчера, 17:43
Фото: 1MI

По 9 млн потратят на обновление трех переправ в Омской области

Переправы обновят в поселках Большеречье, Черлак и в селе Бородинка.

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало юрлиц, которые имеют право на возмещение затрат по обслуживанию переправ. На эти цели выделили 27 млн рублей, и деньги поровну разделят на три переправы.

По 9 млн рублей получат АО «ДРСУ 3» и ИП Чуманов Павел Александрович на содержание трех паромных переправ через Иртыш: в поселке Большеречье на автодороге Большеречье — паромная переправа, в селе Бородинка Тевризского района на участке автодороги Нагорно — Аевск — Бородинка, а также в поселках Черлак и Нововаршавка на автодороге Нововаршавка — Черлак.

Вдобавок к этому «Тевризское ДРСУ» получит субсидии на 13 млн рублей за проведенный текущий и капитальный ремонт имущества, используемого на содержание двух паромных переправ через Иртыш в Усть-Ишимском и Тевризском районах. Всего же на обновление переправ потратят порядка 40 млн рублей.

Отмечается, что это не все средства, которые могут потратить на переправы: другие предприниматели могут заявиться на еще один отбор. 

#Город#Новости#Омская область#Омск#Переправа#Ремонт#Река#Ольга Акамова
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57