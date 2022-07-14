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Mozilla поздравила Мiсrоsоft со «смертью» браузера Internet Explorer

Mozilla поздравила Мiсrоsоft со «смертью» браузера Internet Explorer

14 июля, 18:38
Фото: piqsels.com
В подарок от Mozilla в Microsoft в честь отказа от поддержки браузера Internet Explorer получили торт.

Компания оригинальным образом поздравила Microsoft с отказом от поддержки Internet Explorer — разработчикам отправили торт, украшенный логотипом браузера. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение в социальной сети Twitter.

Торт, который получили в Microsoft, украшен также надписью, которая в переводе на русский язык звучит как «Ты был вишенкой на торте». Таким образом компания обыграла название шестой, последней версии браузера.

Компании периодически преподносят друг другу подарки в виде десертов. Так, в 2006 году Microsoft отправил в Mozilla торт в честь релиза второй версии браузера Firefox. В 2012 году компания Mozilla поздравила Microsoft с запуском десятой версии браузера Internet Explorer.

15 июня 2022 года Microsoft отказался от поддержки стандартного веб-браузера, предложив пользователям перейти на Edge. Продукт компании оставался востребованным на протяжении 15 лет с момента релиза, но в 2012 году у него появился конкурент — Google Chrome, а после него другие — браузеры Firefox, Opera и Safari.

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