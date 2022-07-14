Mozilla поздравила Мiсrоsоft со «смертью» браузера Internet Explorer

15 июня 2022 года Microsoft отказался от поддержки стандартного веб-браузера, предложив пользователям перейти на Edge. Продукт компании оставался востребованным на протяжении 15 лет с момента релиза, но в 2012 году у него появился конкурент — Google Chrome, а после него другие — браузеры Firefox, Opera и Safari.