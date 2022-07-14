Может травмировать детей. Известный омский актер лишился работы из-за бороды

Из омского ТЮЗа уволили сразу восемь актеров. Роли потеряли даже артисты из ведущего состава.
Как рассказали артисты изданию «Вечерний Омск» о том, что контракт не будет продлен, они узнали лишь 11 июля. Положение усложняется тем, что к этому времени работу артисту найти практически невозможно — в большинстве театров прослушивания на будущий сезон прошли и труппы уже сформированы.
По словам актера Михаила Квезерели, который не раз проявлял себя в главных ролях, 11 июля на общем собрании его поздравили с рождением сына, а через час — уволили. При этом никаких нарушений, по словам артиста, у него не было.
«На собрании наш главный режиссер Анастасия Сергеевна Старцева призывала приходить в театр только с позитивным настроем. А почему же тогда она сама никому по-человечески не сказала, что собирается уволить столько людей? Человеческое отношение никто не отменял», — сообщил он изданию.
Также привычного актерского состава лишился известный многим ТЮЗовский «ONЕГИН». Актеры, сыгравшие Ольгу (Вероника Крымских), Онегина (Александр Галимов) и Татьяны (Мария Овчинникова), по решению главного режиссера Анастасии Старцевой тоже больше не будут работать в театре.
«Сейчас у нас система невероятных докладных. На меня было написано три. Первая из которых — за появление в роли Солнечного зайчика с бородой, что якобы может травмировать детей», — рассказал актер и режиссер Максим Пешин, чей контракт также заканчивается 31 августа.
Всего без работы остались 8 актеров. Как те, кто отработал в омском ТЮЗе не один год, так и те, кто отыграл всего один сезон. Новый театральный сезон начинается 3 сентября. В афише театра стоят названия постановок, в которых должны были играть уволенные артисты. Кто заменит их, пока не известно.