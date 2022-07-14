Может травмировать детей. Известный омский актер лишился работы из-за бороды

Всего без работы остались 8 актеров. Как те, кто отработал в омском ТЮЗе не один год, так и те, кто отыграл всего один сезон. Новый театральный сезон начинается 3 сентября. В афише театра стоят названия постановок, в которых должны были играть уволенные артисты. Кто заменит их, пока не известно.