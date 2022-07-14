Когда это кончится? В Омской области к концу выходных «похолодает» до +29 градусов

Завтра, 15 июля, все еще ожидается дикая жара. Температура днем поднимется до +32 градусов, но местами ожидается не выше +22 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, а при грозе порывы достигнут скорости до 15-18 м/с.
В субботу, 16 июля, ночью воздух прогреется до +19 градусов, а днем температура поднимется максимум до +30 градусов. Местами воздух остынет до +19 градусов. Кое-где пройдет дождь с грозой. Ветер будет дуть с юго-востока, востока со скоростью 6-11 м/с,
в отдельных районах порывы 15-18 м/с.
В воскресенье, 17 июля, ночью может похолодать до +9 градусов, а днем «похолодает» до +29 градусов. Местами ожидается дождь, ветер ожидается северо-восточный, северный со скоростью 8-13 м/с.