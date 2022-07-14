Когда это кончится? В Омской области к концу выходных «похолодает» до +29 градусов

Завтра, 15 июля, все еще ожидается дикая жара. Температура днем поднимется до +32 градусов, но местами ожидается не выше +22 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, а при грозе порывы достигнут скорости до 15-18 м/с.