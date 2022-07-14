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Канада готова отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока»

Сегодня, 11:31
Канада может провести обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода «Северный поток» в течение двух лет, пока действует соглашение об исключении из антироссийских санкций. Об этом информирует The Globe and Mail, ссылаясь на источник.

В источнике говорится, что МИД Канады дал возможность компании Siemens Energy воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет. Об этом пишет RT.

При этом Канада может отозвать это решение когда угодно.

Также говорится о том, что турбину для «Северного потока» уже отправили в Европу. Хотя ранее ее не могли отправить из Канады в ФРГ из-за санкций.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал канадскую сторону решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого Канада решила вернуть Берлину турбину, сообщает агентство Reuters.

#Ольга Земскова
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