Из-за поправок в закон «О рекламе» может пострадать бюджет регионов

По мнению автора документа, депутата Артема Кирьянова, целью законопроекта является защита нацинтересов. Однако, по мнению участников данного сектора рынка, законопроект не оказывает никакой поддержки, а наоборот, ухудшает положение рекламодателей. Об этом пишет lenta.ru.
В законе прописана необходимость отбора одной среди коммерческих фирм в качестве Единого оператора. Её и наделят полномочиями по разработке схем размещения рекламных конструкций, а также из последующей эксплуатации.
Разрешения от местных властей Единому оператору требоваться не будет. Таким образом, компания станет монополистом в размещении цифровой рекламы в наиболее привлекательных с коммерческой точки зрения площадках. Использование их другими операторами станет невозможным.
Внешний облик городов после принятия законопроекта может измениться - ведь оператор может размещать рекламу по своему усмотрению, даже ухудшая архитектурную целостность зданий. Доходы в бюджет региона также уменьшатся, ведь Единый оператор сможет вести деятельность в обход торгов. По мнению экспертов, общий урон в отрасли может составить свыше 10 миллиардов рублей только за первые несколько лет. А размещение рекламных конструкций в обход существующих ГОСТов может нести опасность для жизни и здоровья граждан.
Из-за монополизации рынка наружной рекламы у одного оператора, зарегистрированного в столице, регионы также лишатся отчислений по налогам и оплате аренды. Затруднительным также может оказаться размещение социальной рекламы.
В связи с этим участники рынка будут добиваться отклонения данного законопроекта. По их мнению, документ несет угрозу как отрасли, так и государству.