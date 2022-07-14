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Из-за поправок в закон «О рекламе» может пострадать бюджет регионов

Из-за поправок в закон «О рекламе» может пострадать бюджет регионов

Сегодня, 00:56
Фото: 1MI
В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект о создании Единого оператора цифровой рекламы. По мнению экспертов, монополистические права данной структуры могут привести к краху всю отрасль.

По мнению автора документа, депутата Артема Кирьянова, целью законопроекта является защита нацинтересов. Однако, по мнению участников данного сектора рынка, законопроект не оказывает никакой поддержки, а наоборот, ухудшает положение рекламодателей. Об этом пишет lenta.ru.

В законе прописана необходимость отбора одной среди коммерческих фирм в качестве Единого оператора. Её и наделят полномочиями по разработке схем размещения рекламных конструкций, а также из последующей эксплуатации. 

Разрешения от местных властей Единому оператору требоваться не будет. Таким образом, компания станет монополистом в размещении цифровой рекламы в наиболее привлекательных с коммерческой точки зрения площадках. Использование их другими операторами станет невозможным.

Внешний облик городов после принятия законопроекта может измениться - ведь оператор может размещать рекламу по своему усмотрению, даже ухудшая архитектурную целостность зданий. Доходы в бюджет региона также уменьшатся, ведь Единый оператор сможет вести деятельность в обход торгов. По мнению экспертов, общий урон в отрасли может составить свыше 10 миллиардов рублей только за первые несколько лет. А размещение рекламных конструкций в обход существующих ГОСТов может нести опасность для жизни и здоровья граждан.

Из-за монополизации рынка наружной рекламы у одного оператора, зарегистрированного в столице, регионы также лишатся отчислений по налогам и оплате аренды. Затруднительным также может оказаться размещение социальной рекламы.

В связи с этим участники рынка будут добиваться отклонения данного законопроекта. По их мнению, документ несет угрозу как отрасли, так и государству.

 

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