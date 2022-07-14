Из-за поправок в закон «О рекламе» может пострадать бюджет регионов

Внешний облик городов после принятия законопроекта может измениться - ведь оператор может размещать рекламу по своему усмотрению, даже ухудшая архитектурную целостность зданий. Доходы в бюджет региона также уменьшатся, ведь Единый оператор сможет вести деятельность в обход торгов. По мнению экспертов, общий урон в отрасли может составить свыше 10 миллиардов рублей только за первые несколько лет. А размещение рекламных конструкций в обход существующих ГОСТов может нести опасность для жизни и здоровья граждан.