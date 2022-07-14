Группы 25/17 и «Калинов мост» приедут на фестиваль в Омскую область

Фестиваль «Тарская крепость» должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его два года подряд отменили. В этом году фестиваль состоится 19 августа в городе Тара. Участниками фестиваля значатся музыканты 25/17, «Калинов мост», Drummatix.