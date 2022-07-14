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Группы 25/17 и «Калинов мост» приедут на фестиваль в Омскую область

Группы 25/17 и «Калинов мост» приедут на фестиваль в Омскую область

Вчера, 15:59
Фото: 1MI

Спустя три года в Омской области пройдет фестиваль «Тарская крепость»

Организаторы фестиваля ищут художников, литераторов и музыкантов со всей Сибири, которых включат в программу.

В 2022 году все же должен состояться фестиваль «Тарская крепость», организатором которого стал солист омской музыкальной группы 25/17 Андрей Позднухов, более известный под псевдонимом Бледный.

«Мы объявляем дополнительный конкурсный отбор, который продлится до 1 августа 2022. Списки победителей будут объявлены в течение недели с момента окончания приема заявок», — говорится в паблике фестиваля.

В фестивале могут поучаствовать жители Сибирского федерального округа от 18 до 35 лет. Отбирать музыкантов будет лично Андрей Бледный. Конкурсную комиссию для сибирских литераторов возглавит писатель и публицист Герман Садулаев, а куратором конкурса среди художников станет арт-агент, основатель Сибирского центра культурных инноваций Полина Борисова.

Фестиваль «Тарская крепость» должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его два года подряд отменили. В этом году фестиваль состоится 19 августа в городе Тара. Участниками фестиваля значатся музыканты 25/17, «Калинов мост», Drummatix. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Андрей Бледный#Фестиваль#Музыка#Творчество#Касается каждого
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