Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо

Однако после избрания нового руководителя изменения в учредительные документы были внесены только спустя два месяца, 27 апреля, то есть после начала проверки. В частности, теперь не Жунусова, а Каримова может действовать от имени юридического лица без доверенности. Изменилось и название центра – ныне он именуется на государственном языке РФ, то есть Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «Молдир».