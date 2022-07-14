Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо

Неожиданное продолжение получила история с Омской региональной общественной организацией Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» (Прозрачный), который проверяющие уличили в нецелевом расходовании средств, выделенных из бюджета Омской области. Подробнее об этом Город55 рассказывал ранее.
Как оказалось, 27 апреля, через несколько дней после начала проверки специалистами министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, тогда еще руководитель центра Алтынай Жунусова обратилась в региональное управление Минюста РФ. Причина – регистрация изменений в учредительные документы некоммерческой организации. Отметим, по документам именно Жунусова оплачивала шатры и стулья в парке под видом организации полноценного концерта.
Как указано в распоряжении омского Минюста (имеется в наличии у Города55), общее собрание членов центра «Молдiр» в реальности прошло двумя месяцами ранее, 22 февраля. Одним из вопросов значилось избрание председателя Совета общественной организации. В итоге единогласным решением – голосовал 21 участник – председателем Совета ОРОО СЦКК «Молдiр» стала Асель Каримова. Примечателен тот факт, что секретарем общего собрания, которая была ответственна за подсчет голосов, являлась та же Алтынай Жунусова.
Однако после избрания нового руководителя изменения в учредительные документы были внесены только спустя два месяца, 27 апреля, то есть после начала проверки. В частности, теперь не Жунусова, а Каримова может действовать от имени юридического лица без доверенности. Изменилось и название центра – ныне он именуется на государственном языке РФ, то есть Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «Молдир».
Напомним, основная претензия у проверяющих была в том, что Жунусова, будучи руководителем центра, распорядилась оплатить 120 тысяч рублей за аренду шатров и стульев в парке на улице Королева, 20 в Омске. Вот только по документам эти средства должны были пойти на организацию полноценной концертной программы. В итоге эти траты проверяющие сочли нецелевым расходованием бюджетных средств.
Источник Города55 в государственных структурах сообщил, что перерегистрация может быть связана с проверкой: Жунусова якобы знала, что работу центра планируют проверять, поэтому решила переоформить учредительные документы на другое лицо.
Помимо прочего, у Жунусовой, по данным нашего собеседника, образовались немалые долги, она попыталась запустить процедуру банкротства как физическое лицо, но завершить процесс до конца не сумела, так как не хватило средств.
Не исключено, что историей с нецелевым рассходованием средств заинтересуются силовики, потому перерегистрация и внесение изменений в учредительные документы могут походить на попытки уйти от ответственности.
Отметим, как выяснил Город55, «Молдир» уже не в первый раз меняет собственников. Так 3 декабря 2021 года из состава учредителей общественной организации разом вышли сразу 15 человек, в том числе и Алтынай Жунусова. Такой массовый исход выглядит довольно странно, учитывая, что в соучредителях эти личности проходили с начала февраля 2003 года.
Добавим, что Жунусова является сопредседателем еще одной общественной организации Союз некоммерческих организаций по сохранению и развитию казахской этнокультуры (Союз НКО КАЗЭК), которая зарегистрирована в Москве.