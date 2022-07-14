Мэрия Омска опубликовала афишу праздничных мероприятий в День города. В микрорайонах они начнутся 5 августа, основная часть праздника пройдет 6 августа в центре города. Для жителей готовят выставки, мастер классы, театральные постановки, ярмарки и многое другое. Рассказываем, куда пойти в Омске в День города.