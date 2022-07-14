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Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города

Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города

Вчера, 20:57
Фото: 1MI

Мэрия Омска опубликовала список праздничных локаций к Дню города

Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.

Мэрия Омска опубликовала афишу праздничных мероприятий в День города. В микрорайонах они начнутся 5 августа, основная часть праздника пройдет 6 августа в центре города. Для жителей готовят выставки, мастер классы, театральные постановки, ярмарки и многое другое. Рассказываем, куда пойти в Омске в День города.

Омская крепость

Праздновать День города в Омской крепости будут с 5 по 7 августа. Здесь пройдет торжественное открытие выставки «Флора».

Также можно будет посетить три фестиваля:

  • «Град Петров»;
  • фестиваль национальных культур «Традиции родного края»;
  • всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел «Омск — город мастеров»

А также увидеть концерты муниципальных коллективов.

Выставочный сквер

На территории Выставочного и Воскресенского скверов с 5 по 9 августа можно будет погулять по выставке зеленого строительства и цветоводства «Флора».

Сквер имени Дзержинского

В сквере имени Дзержинского 6 и 8 августа будут петь и танцевать. Здесь пройдет фестиваль семейного отдыха, городской детский праздник и поэтический вечер. 

Улица Ленина

На улице Ленина (от площади Победы до моста «Юбилейный») и улице Музейной можно будет на некоторое время стать дегустатором. Здесь на фестивале «Омские традиции вкуса» свою продукцию представят местные производители.

Соборная площадь

Вечернее торжество развернется на Соборной площади в субботу 6 августа. Для гостей праздника выступит «Дискотека Авария».

Парк Победы

В Парке Победы два дня — 6 и 7 августа будет проходит традиционный фестиваль «Щит Сибири».

 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#День города#Концерт#Соборная площадь
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