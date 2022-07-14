Мэрия Омска опубликовала афишу праздничных мероприятий в День города. В микрорайонах они начнутся 5 августа, основная часть праздника пройдет 6 августа в центре города. Для жителей готовят выставки, мастер классы, театральные постановки, ярмарки и многое другое. Рассказываем, куда пойти в Омске в День города.
Праздновать День города в Омской крепости будут с 5 по 7 августа. Здесь пройдет торжественное открытие выставки «Флора».
Также можно будет посетить три фестиваля:
А также увидеть концерты муниципальных коллективов.
На территории Выставочного и Воскресенского скверов с 5 по 9 августа можно будет погулять по выставке зеленого строительства и цветоводства «Флора».
В сквере имени Дзержинского 6 и 8 августа будут петь и танцевать. Здесь пройдет фестиваль семейного отдыха, городской детский праздник и поэтический вечер.
На улице Ленина (от площади Победы до моста «Юбилейный») и улице Музейной можно будет на некоторое время стать дегустатором. Здесь на фестивале «Омские традиции вкуса» свою продукцию представят местные производители.
Вечернее торжество развернется на Соборной площади в субботу 6 августа. Для гостей праздника выступит «Дискотека Авария».
В Парке Победы два дня — 6 и 7 августа будет проходит традиционный фестиваль «Щит Сибири».