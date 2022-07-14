Эксперт: Кто-то «помог» распространению обезьяньей оспы

По его словам, появление случаев этого инфекционного заболевания сразу в ряде мест и на разных континентах вызывает недоумение и подозрение. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «360».
Чепурнов также отметил, что вирус оспы обезьян, который в настоящее время гуляет по миру, отличается от исходного как минимум в том, что он быстрее и легче распространяется среди людей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом подтвержденном случае диагностирования оспы обезьян на территории Российской Федерации. Заболевший — мужчина, приехавший в Санкт-Петербург из Европы — сейчас находится в изоляции.