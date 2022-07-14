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Эксперт: Кто-то «помог» распространению обезьяньей оспы

Эксперт: Кто-то «помог» распространению обезьяньей оспы

Сегодня, 13:13
Фото: pxhere.com
Ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины, вирусолог Александр Чепурнов заявил, что в самом начале кто-то «помог» распространению обезьяньей оспы, поскольку эта болезнь одновременно появилась на нескольких континентах.

По его словам, появление случаев этого инфекционного заболевания сразу в ряде мест и на разных континентах вызывает недоумение и подозрение. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «360».

Чепурнов также отметил, что вирус оспы обезьян, который в настоящее время гуляет по миру, отличается от исходного как минимум в том, что он быстрее и легче распространяется среди людей. 

Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом подтвержденном случае диагностирования оспы обезьян на территории Российской Федерации. Заболевший — мужчина, приехавший в Санкт-Петербург из Европы — сейчас находится в изоляции.

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