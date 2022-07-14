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Экс-директор омского предприятия легко отделалась за мошенничество

Экс-директор омского предприятия легко отделалась за мошенничество

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI

Бывший директор омского предприятия получила условный срок за мошенничество

Женщина якобы трудоустроила сотрудника-инвалида, за что получила почти 60 тыс рублей.

В Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора унитарного предприятия «Коммунальник». Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

По информации следствия, в 2017-2018годах обвиняемая захотела получить выплаты, которые предоставлялись работодателям за устройство на работу сотрудников-инвалидов. Женщина предоставила в Центр занятости населения поддельные документы, в которых было указано, что якобы она нашла такого работника.

С помощью подобной схемы подсудимая получила 57 тыс рублей, которые использовала по своему усмотрению. Во время расследования она возместила ущерб.  Суд приговорил ее к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Решение суда еще не вступило в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Суд#Мошенничество
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