Экс-директор омского предприятия легко отделалась за мошенничество

С помощью подобной схемы подсудимая получила 57 тыс рублей, которые использовала по своему усмотрению. Во время расследования она возместила ущерб. Суд приговорил ее к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Решение суда еще не вступило в силу.