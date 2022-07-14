Экс-директор омского предприятия легко отделалась за мошенничество

В Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора унитарного предприятия «Коммунальник». Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
По информации следствия, в 2017-2018годах обвиняемая захотела получить выплаты, которые предоставлялись работодателям за устройство на работу сотрудников-инвалидов. Женщина предоставила в Центр занятости населения поддельные документы, в которых было указано, что якобы она нашла такого работника.
С помощью подобной схемы подсудимая получила 57 тыс рублей, которые использовала по своему усмотрению. Во время расследования она возместила ущерб. Суд приговорил ее к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Решение суда еще не вступило в силу.