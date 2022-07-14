Бойцовский рейд. Александр Шлеменко будет отлавливать пьяных водителей

Омский спортсмен и боец Александр Шлеменко выйдет в совместный с ГИБДД рейд «Трезвость». Госавтоинспекторы вместе со спортсменом будут отлавливать пьяных водителей.
Как сообщили в омской Госавтоинспекции, рейд начнется завтра в 18 часов и будет проходить до утра субботы. Адреса, куда поедут, инспекторы не называют.
«Это профилактическое мероприятие, проводится регулярно. Можем поехать в любой район города», — рассказали в ведомстве.
Во время рейда инспекторы ДПС вместе с известным бойцом пообщаются с водителями о последствиях, к которым может привести управление автомобиля в пьяном виде.
«Я не приемлю пьяного водителя, потому что человек в таком состоянии за рулем опасен для общества. Сколько страшных аварий и смертей, поэтому таких нарушителей нужно наказывать строго», — прокомментировал Городу55 Шлеменко.
С начала года на дорогах Омской области в результате автоаварий с участием нетрезвых водителей 9 человек погибли, более 100 получили травмы.
Напомним, что накануне в Центральном округе Омска задержали пьяного лихача на «Ладе», который за два месяца допустил 123 грубых нарушения на дорогах — ездил на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и превышал скорость до 150 км в час.