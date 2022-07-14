Бойцовский рейд. Александр Шлеменко будет отлавливать пьяных водителей

Напомним, что накануне в Центральном округе Омска задержали пьяного лихача на «Ладе», который за два месяца допустил 123 грубых нарушения на дорогах — ездил на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и превышал скорость до 150 км в час.