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Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом

Вчера, 20:23
По словам Максима Шелкова, возглавляющего автомобильный экспертный центр "Автокриминалист", при приобретении автомобиля с пробегом покупателя может ждать ряд неприятных «сюрпризов». Он рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать этого.

По его словам, прежде всего нужно установить подлинность документов и идентификационных номеров. ПТС (Паспорт транспортного средства) бумажного вида может оказаться поддельным, если у автомобиля криминальная история.

Также должно быть проверено на подлинность СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства, - приводит мнение эксперта Pravda.Ru.

Подделку поможет распознать инфракрасный детектор или увеличительное стекло. Документы должны обладать всеми предусмотренными для них элементами защиты. Следы правки исключаются.

Чтобы не стать обладателем автомобиля, находящегося в розыске или залоге, он должен быть проверен по всем доступным базам данных. Как минимум, в ГИБДД и реестре залогов федеральной нотариальной палаты. Помогут также платные сервисы и отчеты. Там можно найти информацию, касающуюся технического обслуживания, возможной работы автомобиля в качестве такси и каршеринга.



#Светлана Павлова
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