Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом

Чтобы не стать обладателем автомобиля, находящегося в розыске или залоге, он должен быть проверен по всем доступным базам данных. Как минимум, в ГИБДД и реестре залогов федеральной нотариальной палаты. Помогут также платные сервисы и отчеты. Там можно найти информацию, касающуюся технического обслуживания, возможной работы автомобиля в качестве такси и каршеринга.