Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом

По его словам, прежде всего нужно установить подлинность документов и идентификационных номеров. ПТС (Паспорт транспортного средства) бумажного вида может оказаться поддельным, если у автомобиля криминальная история.
Также должно быть проверено на подлинность СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства, - приводит мнение эксперта Pravda.Ru.
Подделку поможет распознать инфракрасный детектор или увеличительное стекло. Документы должны обладать всеми предусмотренными для них элементами защиты. Следы правки исключаются.
Чтобы не стать обладателем автомобиля, находящегося в розыске или залоге, он должен быть проверен по всем доступным базам данных. Как минимум, в ГИБДД и реестре залогов федеральной нотариальной палаты. Помогут также платные сервисы и отчеты. Там можно найти информацию, касающуюся технического обслуживания, возможной работы автомобиля в качестве такси и каршеринга.