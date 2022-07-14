Американские астрономы поймали необычный сигнал

Источник сигнала пока не удалось обнаружить, однако специалисты предполагают, что это может быть или магнетар, или радиопульсар. Это нейтронные звезды, которые отличаются высокой плотностью. Ученые считают, что во Вселенной не так много объектов, которые излучают исключительно периодические сигналы. По мнению специалистов, в перспективе сигналы можно будет использовать по принципу астрофизических часов. Так, частота всплесков и динамика их изменений по мере удаления от Земли источника, может использоваться с целью измерения скорости расширения Вселенной.