Американские астрономы поймали необычный сигнал

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и университетов Канады и США зафиксировали «странный и постоянный радиосигнал из далекой галактики», пишет 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу вуза. Источник сигнала предположительно расположен в далекой галактике, на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от Земли.
Сотрудники института уточняют, что классифицировали сигнал как FRB — быстрый и очень интенсивный всплеск радиоволн, астрофизическое происхождение которых определить пока не представляется возможным. Стандартная продолжительность такого сигнала — порядка нескольких миллисекунд, однако новый сигнал длится около трех секунд, то есть, в тысячу раз дольше среднего показателя.
Первый FRB был зафиксирован в 2007 году. На протяжении последующих лет астрономы обнаружили уже несколько сотен таких вспышек, но та, которую зафиксировали недавно, стала наиболее продолжительной и отличается самой четкой периодичностью. Каждые 0,2 секунды всплески радиоволн повторяются.
Источник сигнала пока не удалось обнаружить, однако специалисты предполагают, что это может быть или магнетар, или радиопульсар. Это нейтронные звезды, которые отличаются высокой плотностью. Ученые считают, что во Вселенной не так много объектов, которые излучают исключительно периодические сигналы. По мнению специалистов, в перспективе сигналы можно будет использовать по принципу астрофизических часов. Так, частота всплесков и динамика их изменений по мере удаления от Земли источника, может использоваться с целью измерения скорости расширения Вселенной.