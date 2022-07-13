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Юрист Аграновский: Реализовать закон о тотальном запрете ЛГБТ будет непросто

Сегодня, 14:01
Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн выступил с предложением о введении тотального запрета на пропаганду ЛГБТ-ценностей. Реализовать эту инициативу на практике будет чрезвычайно сложно, заявил юрист Дмитрий Аграновский.

 

Решение о принятии такого законопроекта повлечет за собой элементарное его игнорирование, пишет Pravda.Ru. Аграновский с сожалением констатировал, что подобными взаимоотношениями пропитан сегодня кинематограф не только Запада, но и Востока, а также Латинской Америки. Кроме того, ЛГБТ наблюдается в культуре и искусстве, подчеркнул эксперт.

Принимая закон, необходимо четко регламентировать, что конкретно будет относиться к пропаганде, а что представляет собой информирование. Аграновский предупредил об опасности неверной трактовки понятий – она чревата произволом. Проведение грани в данном случае – задача непростая. Ангажированы могут быть и специалисты, а потому запрет подобного рода обязательно должны сопровождать четкие критерии, предупредил юрист.

 

#Светлана Павлова
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