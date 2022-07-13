Юрист Аграновский: Реализовать закон о тотальном запрете ЛГБТ будет непросто

Решение о принятии такого законопроекта повлечет за собой элементарное его игнорирование, пишет Pravda.Ru. Аграновский с сожалением констатировал, что подобными взаимоотношениями пропитан сегодня кинематограф не только Запада, но и Востока, а также Латинской Америки. Кроме того, ЛГБТ наблюдается в культуре и искусстве, подчеркнул эксперт.