Все ради выживания. Омский кинотеатр начнет показывать сериалы

Омские кинотеатры по-прежнему пытаются выжить без проката голливудских фильмов, и потому ищут новые способы не допустить закрытия. Директор омского кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев в беседе с Городом55 рассказал, что привлекать зрителей в Омске попытаются в том числе при помощи сериалов.
Сейчас кинотеатр заключил соглашение с онлайн-платформой «Премьер». В рамках этого соглашения на киноэкранах будут показывать пилотные серии новых проектов одновременно с их премьерой онлайн. 14 июля выйдет превью сериала «Люся» (18+) с Данилой Козловским и Кристиной Асмус. 22 июля запланирована премьера сериала «Наследие» (16+) с Алексеем Серебряковым.
В планах также проведение анимационного фестиваля в сотрудничестве с телеканалом «2×2». Аналогичные коллаборации рассматриваются с телеканалами «ТНТ» и «Матч ТВ». Предполагается, что омичи смогут увидеть спортивные трансляции и премьеры сериалов и шоу на большом экране.
К похожим практикам уже прибегли в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, омские кинотеатры решили ориентироваться на их опыт. Вместе с нововведениями в «Славе» продолжат показывать советскую и мировую классику кинематографа.
С субсидированием киноиндустрии омские кинопрокатчики пока не могут добиться определенности: в омском минкультуры прошло два круглых стола по этой теме, но конкретного решения по этой теме пока не принято.
Ранее руководители омских кинотеатров заявили, что без федеральной финансовой поддержки кинотеатры начнут закрываться в условиях ухода с российского рынка крупных кинокомпаний. О планах приостановить работу уже заявляли КДЦ «Маяковский» и «Кристалл», однако в итоге оба кинотеатра продолжают работать.