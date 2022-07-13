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В Омской области нашли тело мальчика, соскользнувшего с плотины в реку

В Омской области нашли тело мальчика, соскользнувшего с плотины в реку

Сегодня, 09:00
Фото: omsk.sledcom.ru
Трагическое происшествие случилось вчера в Калачинском районе — 9-летний ребенок с братьями играли и фотографировались на Омке.

Поздно вечером во вторник, 12 июля, обнаружили тело мальчика, утонувшего на старой плотине в Калачинском районе. Его нашли в 2 км вниз по течению около села Куликово, сообщили Городу55 в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла 10 июля на Оми. 9-летний мальчик вместе с братьями пришел на реку, чтобы сделать фото на разрушенной плотине. На одном из камней он поскользнулся и упал в воду. Плавать он не умел, а глубина была довольно большой. Почти двое суток тело ребенка искали водолазы.

Из-за гибели мальчика возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

#Новости#Дети#Происшествия#Василий Попов
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