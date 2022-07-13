В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы

В пресс-службе мэрии Омска объявили о получении положительного заключения Главгосэкспертизы по проекту транспортной развязки на улице 3-я Островская на Левобережье.
Проект работ обошелся в 5.4 млн рублей. Протяженность развязки составит около 600 метров. Закончить работы планируется уже в 2022–2023 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Теперь идет подготовка документов для поиска подрядчика, который займется строительством развязки. Предполагается, что новая развязка улучшит транспортную доступность к парку «Птичья гавань» и парку культуры и отдыха им. 30-летия Победы.
Интересно, что ради строительства новой развязки территорию парка Победы сократили на 3 гектара — документ с соответствующими изменениями подписала экс-мэр Омска Оксана Фадина 25 декабря 2020 года. Развязка уже отражена в новом генплане Омска.