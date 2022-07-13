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В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы

В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы

Сегодня, 11:33
Фото: omskportal.ru

Госэкспертиза одобрила проект новой развязки на Левобережье Омска

Новая транспортная развязка появится на улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом на Левобережье.

В пресс-службе мэрии Омска объявили о получении положительного заключения Главгосэкспертизы по проекту транспортной развязки на улице 3-я Островская на Левобережье.

Проект работ обошелся в 5.4 млн рублей. Протяженность развязки составит около 600 метров. Закончить работы планируется уже в 2022–2023 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Теперь идет подготовка документов для поиска подрядчика, который займется строительством развязки. Предполагается, что новая развязка улучшит транспортную доступность к парку «Птичья гавань» и парку культуры и отдыха им. 30-летия Победы.

Интересно, что ради строительства новой развязки территорию парка Победы сократили на 3 гектара — документ с соответствующими изменениями подписала экс-мэр Омска Оксана Фадина 25 декабря 2020 года. Развязка уже отражена в новом генплане Омска.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Развязка#Дорога#Мост#Строительство дороги
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