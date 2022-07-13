В Омске директор стройфирмы почти полгода экономил на сотрудниках

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Монрем». Работники не получали деньги более трех месяцев. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания занимается строительной деятельностью.
Следователи выяснили, что руководство предприятия не платило зарплату трем работникам с января по май 2020 года, хотя деньги на эти цели у компании были. Общий размер задолженности составил около 622 500 рублей.
Глава фирмы направлял деньги на покупку расходных материалов, лизинговые платежи и другие цели, игнорируя потребности своих сотрудников. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства ситуации, принимают меры, чтобы рабочие получили зарплату.