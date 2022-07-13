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В Омске 33-летняя женщина выжила после падения с шестого этажа

В Омске 33-летняя женщина выжила после падения с шестого этажа

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Сейчас пострадавшая находится в больнице.

В Омске силовики инициировали проверку из-за несчастного случая на улице Звездова, где пострадала 33-летняя женщина.

«Предварительно, 12 июля около 23:37 в приемное отделение ГБ № 1 привезли молодую женщину, у которой диагностирован перелом таза», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

О пострадавшей медики сообщили в полицию. Оперативники провели первоначальную проверку и выяснили, что за полчаса до доставления в больницу женщина по неосторожности выпала из окна 6-го этажа собственной квартиры в доме на улице Звездова,130.

В данный момент силовики выясняют все нюансы этого происшествия.

#Василий Попов#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Несчастный случай#Выпал из окна
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