В Омске 33-летняя женщина выжила после падения с шестого этажа

В Омске силовики инициировали проверку из-за несчастного случая на улице Звездова, где пострадала 33-летняя женщина.
«Предварительно, 12 июля около 23:37 в приемное отделение ГБ № 1 привезли молодую женщину, у которой диагностирован перелом таза», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
О пострадавшей медики сообщили в полицию. Оперативники провели первоначальную проверку и выяснили, что за полчаса до доставления в больницу женщина по неосторожности выпала из окна 6-го этажа собственной квартиры в доме на улице Звездова,130.
В данный момент силовики выясняют все нюансы этого происшествия.