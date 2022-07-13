В Казани допрошен капитан затонувшего теплохода, перевозившего 30 человек

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СК РФ, они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных после этого ЧП.
Сейчас в работе несколько версий, почему затонуло прогулочное судно «Казанец 1». Это может быть превышенная численность пассажиров на судне, экипаж мог нарушить правила эксплуатации. Также следствие не исключает техническую неисправность судна.
Предстоит установить, почему у теплохода вдруг появился резкий крен на левый борт, что и привело к быстрому затоплению судна. Оно пока так и находится на дне реки. Его поднимут в ближайшее время для проведения технической экспертизы.
Хотя разрешенная вместимость такого теплохода 15 человек, там находилось в момент ЧП в два раза больше людей. По счастью, всем удалось спастись.
По факту речной аварии возбуждены уголовные дела в связи с причинением крупного ущерба и оказанием небезопасных услуг.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения капитану и организатору поездки.