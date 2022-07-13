Уголовное дело за «Калач на Оми», виновник яда в воздухе и суперлуние. Омск за день

Новость № 1. В Омске завели уголовное дело на фирму, которая занималась благоустройством парка "Калач на Оми". ООО «ЗавГор» несколько раз нарушила условия контракта, но все равно получила полную сумму по договору. После окончания работ и подписания акта приемки были выявлены грубые нарушения.
Новость № 2. Город55 получил официальный ответ от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора по поводу выбросов ядовитого газа – хлорида водорода, которые были зафиксированы в Кировском округе Омска 24 июня. Проверка идет на «Омском электромеханическом заводе».
Новость № 3. В небе над Омском появится суперлуние. В астрономии такое явление называют сизигий — момент, когда центры Земли, Луны и Солнца находятся на одной линии.