Уголовное дело за «Калач на Оми», виновник яда в воздухе и суперлуние. Омск за день

Новость № 1. В Омске завели уголовное дело на фирму, которая занималась благоустройством парка "Калач на Оми". ООО «ЗавГор» несколько раз нарушила условия контракта, но все равно получила полную сумму по договору. После окончания работ и подписания акта приемки были выявлены грубые нарушения.