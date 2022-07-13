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Ученые сообщают: риск смерти значительно повышается от употребления соли

Сегодня, 01:56
Пересаливание блюд оказывает на организм отрицательное влияние, утверждают сотрудники американского Университета Тьюлейн.

Пересаливание продуктов питания сокращает продолжительность жизни женщин на 1,5 года. На мужчин соль действует еще губительнее, сокращая срок жизни любителя соленых блюд на 2 года. 

Сотрудники Университета проводили мониторинг пятидесяти тысяч пациентов в течение девяти лет. В ходе наблюдения выяснилось, что риск преждевременного ухода из жизни оказался выше на 28% у любителей соли, пишет infox.ru.

Кроме того, сообщается о вреде употребления кофе до приема пищи, а также о пользе бананов при снижении веса и укреплении иммунитета. Оказалось, что тропический фрукт способен снизить риск заражения возбудителями простудными заболеваний, а особое вещество в его составе даже останавливает размножение в организме вирусов гриппа. 

#Ольга Земскова
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