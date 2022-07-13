Ученые сообщают: риск смерти значительно повышается от употребления соли

Кроме того, сообщается о вреде употребления кофе до приема пищи, а также о пользе бананов при снижении веса и укреплении иммунитета. Оказалось, что тропический фрукт способен снизить риск заражения возбудителями простудными заболеваний, а особое вещество в его составе даже останавливает размножение в организме вирусов гриппа.