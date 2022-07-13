Ученые сообщают: риск смерти значительно повышается от употребления соли

Пересаливание продуктов питания сокращает продолжительность жизни женщин на 1,5 года. На мужчин соль действует еще губительнее, сокращая срок жизни любителя соленых блюд на 2 года.
Сотрудники Университета проводили мониторинг пятидесяти тысяч пациентов в течение девяти лет. В ходе наблюдения выяснилось, что риск преждевременного ухода из жизни оказался выше на 28% у любителей соли, пишет infox.ru.
Кроме того, сообщается о вреде употребления кофе до приема пищи, а также о пользе бананов при снижении веса и укреплении иммунитета. Оказалось, что тропический фрукт способен снизить риск заражения возбудителями простудными заболеваний, а особое вещество в его составе даже останавливает размножение в организме вирусов гриппа.