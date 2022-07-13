Город55
ГлавноеВсе новости
Шторм, ливень и туман. На Омскую область надвигается заметная перемена погоды

Шторм, ливень и туман. На Омскую область надвигается заметная перемена погоды

Вчера, 16:38
Фото: 1MI

На Омскую область надвигается штормовой ветер и сильный ливень

Погода испортится завтра.

В Омской области в ближайшие сутки изменится погода. По информации Обь - Иртышского УГМС завтра, 14 июля ожидается штормовой ветер и ливни. 

В регионе возможны порывы ветра до 18 м/с, грозы и туман. Штормовое предупреждение сохранится и 15 июля. 

В связи с этим омичам рекомендовали не забывать о собственной и пожарной безопасности. Возможны коммунальные и энергетические аварии и нарушения транспортного движения. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска нужно сообщать по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Любовь Фёдорова
Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Вчера, 16:58
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
Вчера, 13:38
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Вчера, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Вчера, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Вчера, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать сахар за муку
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Вчера, 13:12