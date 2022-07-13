Шторм, ливень и туман. На Омскую область надвигается заметная перемена погоды

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска нужно сообщать по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.