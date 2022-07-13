«Школа 21» запускает бесплатные онлайн-курсы по обучению ИТ-специальностям

Программы «Школы 21» могут пройти граждане России со средним профессиональным или высшим образованием, в том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; граждане в возрасте 50 лет и старше и другие. Со всеми категориями проекта можно ознакомиться на сайте «Содействие занятости».